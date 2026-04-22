Autotrasporto, confronto al MIT: focus su costi energetici e tenuta settore

(Teleborsa) - Si è svolto oggi, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’incontro con le principali associazioni dell’autotrasporto merci in conto terzi, convocato per affrontare le criticità più urgenti del comparto. A guidare il confronto il viceministro Edoardo Rixi, che ha coordinato il dialogo tra istituzioni e rappresentanze di categoria in un passaggio ritenuto strategico per la tenuta della filiera logistica nazionale.



Al centro del dibattito - spiega la nota diffusa dallo stesso Ministero - l’impatto dell’aumento dei costi energetici sulle imprese e le ripercussioni sull’intero sistema produttivo, aggravate dalle tensioni internazionali nell’area del Golfo Persico. Un quadro che impone interventi rapidi e mirati.



Nel corso dell’incontro si è inoltre provveduto a raccogliere e analizzare il fabbisogno reale delle imprese del settore, al fine di valutare in modo puntuale le misure più efficaci e definire interventi strutturali nelle prossime settimane.



Contenere l’impennata dei costi dei carburanti è una priorità per arginare le spinte inflazionistiche e tutelare imprese e consumatori. Parallelamente, è emersa l’esigenza di contrastare eventuali dinamiche speculative e garantire maggiore stabilità al mercato.



Il viceministro Rixi ha ribadito la volontà del Governo di mantenere aperto un confronto costante con il settore, riconoscendo all’autotrasporto un ruolo centrale per la competitività del Paese e la continuità delle filiere.



Al tavolo hanno partecipato: Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative, Fai, Fedit, Fiap, Legacoop Produzione E Servizi, Sna Casartigiani, Trasportounito Fiap E Unatras.

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