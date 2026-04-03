Cdm, oggi sul tavolo il nuovo decreto carburanti

Attesa la proroga del taglio delle accise che scade il 7 aprile

(Teleborsa) - Il nuovo decreto carburanti arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato alle 9 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno oltre allo schema del decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese", anche l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.



Oggi in cdm – ha fatto sapere ieri il Mit in una nota – "oltre alla proroga della misura messa in campo dal governo lo scorso 19 marzo del taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro, il ministro Matteo Salvini chiederà anche l'estensione di questo provvedimento agli autotrasportatori che hanno investito in mezzi sostenibili e che finora sono stati esclusi dal rimborso. Nei prossimi giorni, infine, verranno convocate nuovamente le compagnie petrolifere per evitare speculazioni frutto di aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio".









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