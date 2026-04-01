Caro carburanti, MIT: concessionarie autostradali tagliano 5 centesimi al litro

accolto appello Salvini

(Teleborsa) - A seguito del tavolo convocato dal ministro Salvini lo scorso 25 marzo con le concessionarie autostradali, si comunica che queste ultime hanno accolto l’appello del ministro facendo partire l’iter che porterà nei prossimi giorni alla riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei carburanti di 5 centesimi di euro al litro nelle aree di servizio sulla rete di competenza per un periodo di 20 giorni.



Lo rende noto il Mit spiegando che la proposta operativa sviluppata da AISCAT, è in continuità con l’intervento del governo dello scorso 19 marzo con il taglio di 25 centesimi di euro per litro delle aliquote di accise.



Il ministro Salvini esprime soddisfazione e al tempo stesso è al lavoro per convocare nuovamente le compagnie petrolifere ed evitare ulteriori speculazioni a danni di cittadini e imprese.

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