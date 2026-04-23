Caro carburante, Fs Logistix-Anita: nuovo collegamento ferroviario merci Bologna-Marcianise

Soluzione intermodale per offrire un'alternativa green, efficiente e sicura in una fase di forte aumento del carburante. Possibilità di arrivare fino in Sicilia con una sola prenotazione

(Teleborsa) - Al via il nuovo collegamento ferroviario merci speciale "Rail4Truck" tra Bologna e Marcianise, promosso in collaborazione tra FS Logistix e ANITA, con l'obiettivo di offrire al mercato una soluzione concreta ed efficace all'attuale fase di forte aumento dei costi del carburante. Per rispondere a questa esigenza, FS Logistix ha organizzato un nuovo treno diretto, operato dalla sua società Mercitalia Intermodal, tra Bologna Interporto e Maddaloni Marcianise, con possibilità di estensione fino a Catania Bicocca con una sola prenotazione, semplificando così l'accesso a una soluzione intermodale integrata ed efficiente lungo l'asse Nord-Sud del Paese.



Il collegamento prevede quattro viaggi complessivi a settimana, con partenze il mercoledì e il venerdì da Bologna verso Marcianise e il martedì e il giovedì da Marcianise verso Bologna. Una soluzione green che per ogni camion consentirà di risparmiare circa 200 litri di carburante a viaggio, evitando la dispersione nell'ambiente di circa 55 tonnellate di CO2.



"In un momento particolarmente difficile per le imprese, vogliamo offrire al mercato una soluzione capace di sostenere le filiere logistico-produttive del Paese con un servizio sostenibile, efficiente e affidabile – ha dichiarato Sabrina De Filippis, amministratore delegato di FS Logistix –. Questo nuovo collegamento nasce proprio con l'obiettivo di favorire l'intermodalità in una fase complessa come quella attuale, mettendo a sistema le competenze del Gruppo FS e la collaborazione con ANITA per dare una risposta utile, flessibile e vicina alle esigenze degli operatori, consentendo un risparmio all'ambiente di circa 900 tonnellate ci CO2 ogni mese".



"La vicinanza all'intermodale e la collaborazione con FS Logistix è importante per ANITA e per i propri associati. Questa iniziativa, così come quelle che verranno in futuro, intende dare un contributo concreto allo sviluppo dell'intermodalità in un contesto complesso sia per il settore ferroviario che stradale all'interno del quadro macroeconomico che stiamo vivendo. Lo sviluppo di nuove relazioni, il potenziamento dei terminal, l'ampliamento del network intermodale nazionale in connessione con quello estero sono elementi chiave della strategia condivisa tra FS e ANITA, che punta a consolidare il mercato del combinato strada-ferro in Italia", ha aggiunto il presidente di ANITA, Riccardo Morelli.



Il collegamento – spiega FS in una nota – offre alle imprese una nuova soluzione per il trasporto delle merci in una fase segnata dall'aumento dei costi del carburante anche per effetto delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e delle criticità nello Stretto di Hormuz. Il servizio consente di beneficiare dei principali vantaggi del trasporto ferroviario: tempi certi, regolarità, sicurezza, minore impatto della congestione stradale e una gestione più efficiente dei flussi logistici.



L'iniziativa si inserisce in una fase particolarmente difficile per l'autotrasporto. Il rialzo del prezzo del carburante sta infatti incidendo in modo significativo sui costi delle imprese: a marzo 2026 il prezzo medio del gasolio auto in Italia è cresciuto del 16,85% rispetto a febbraio.

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