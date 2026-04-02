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BolognaFiere, Camera di Commercio diventa secondo azionista dopo acquisto 2% da Informa

Finanza, Partecipazioni rilevanti
BolognaFiere, Camera di Commercio diventa secondo azionista dopo acquisto 2% da Informa
(Teleborsa) - È stato l'azionista rilevante Informa Group a vendere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA Bologna) 4 milioni di azioni di BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) nella giornata di ieri. È quanto emerge da un nuovo internal dealing, dopo che ieri era stato comunicato solo l'acquisto - in una transazione fuori mercato - da parte di CCIAA Bologna.

Informa Group, quotato alla Borsa di Londra e parte del FTSE 100, è uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B e di servizi digitali. Secondo il sito di BolognaFiere, detiene ora circa 30,4 milioni di azioni, una quota pari al 15,60% del capitale sociale e dei diritti di voto. CCIAA Bologna è salita invece a circa 35,9 milioni di azioni, una quota pari al 18,42% del capitale sociale e dei diritti di voto.
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