BolognaFiere, Camera di Commercio diventa secondo azionista dopo acquisto 2% da Informa

(Teleborsa) - È stato
l'azionista rilevante Informa Group a vendere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna
(CCIAA Bologna) 4 milioni di azioni
di BolognaFiere
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) nella giornata di ieri. È quanto emerge da un nuovo internal dealing, dopo che ieri era stato comunicato
solo l'acquisto - in una transazione fuori mercato - da parte di CCIAA Bologna.Informa Group
, quotato alla Borsa di Londra e parte del FTSE 100, è uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B e di servizi digitali
. Secondo il sito di BolognaFiere, detiene ora circa 30,4 milioni di azioni, una quota pari al 15,60% del capitale sociale e dei diritti di voto. CCIAA Bologna è salita invece a circa 35,9 milioni di azioni, una quota pari al 18,42% del capitale sociale e dei diritti di voto.