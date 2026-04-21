FS Engineering, nasce a Genova la prima Sala digitale

L'hub tecnologico servirà per la simulazione e coordinamento della rete ferroviaria nazionale, elevando gli standard di sicurezza dell'infrastruttura

(Teleborsa) - FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, ha attivato a Genova la prima Sala digitale per la simulazione ed il coordinamento di una rete nazionale. Un vero e proprio hub tecnologico per la verifica ed il collaudo di sistemi di segnalamento ferroviario, che consente di riprodurre in ambiente controllato scenari operativi complessi per il rafforzamento degli standard di sicurezza del sistema ferroviario nazionale.



La Sala digitale è stata inaugurata oggi alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering Dario Lo Bosco.



Le tecnologie implementate da FS Engineering consentono di riprodurre fedelmente le postazioni reali dei Dirigenti Movimento e dei Dirigenti Centrali Operativi, simulando il comportamento degli impianti e dei sistemi di sicurezza in condizioni operative reali. Attraverso l’utilizzo di server, workstation e simulatori evoluti, la Sala consente di emulare l’intera architettura degli impianti di segnalamento, dagli apparati centrali computerizzati fino alle più moderne tecnologie ERTMS.



La rete coordinata dall’hub di Genova ed estesa a Bologna, Roma e Napoli per governare le esigenze del Paese, permette di testare preventivamente configurazioni e scenari complessi – incluse situazioni di anomalia o criticità – in totale sicurezza e senza alcun impatto sull’esercizio ferroviario e sui passeggeri. Con quest5o sistema, la verifica dei sistemi di sicurezza viene anticipata e trasferita dal campo al laboratorio, riducendo significativamente tempi, costi e interferenze sulla circolazione, garantendo al contempo i più elevati standard di affidabilità. Il sistema permetterà il raggiungimento del livello SIL4, il massimo standard di sicurezza in ambito ferroviario a livello internazionale.



La Sala di simulazione di Genova rappresenta un investimento strategico che guarda al futuro della mobilità e al valore della prevenzione e si inserisce in un più ampio disegno di rafforzamento del presidio digitale di FS Engineering sul territorio, che coinvolge anche le sedi di Roma, Bologna e Napoli, e che punta alla progressiva realizzazione di un vero e proprio gemello digitale della rete ferroviaria italiana.

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