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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Banks
Giornata negativa per l'indice bancario europeo, che continua la seduta a 259,02 punti, in calo dell'1,14%.
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