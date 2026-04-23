Francoforte: calo per SAP
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca, che tratta con una perdita del 3,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario attuale della società tech mostra un allentamento della trendline al test del supporto 143,8 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 146,7. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 142,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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