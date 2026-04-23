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Francoforte: movimento negativo per Bilfinger

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Bilfinger
Seduta in ribasso per la multinazionale dell'ingegneria, che mostra un decremento del 3,57%.
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