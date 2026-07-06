Milano 17:35
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Nasdaq 21:32
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Dow Jones 21:32
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Londra 17:35
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Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Francoforte: movimento negativo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Hochtief
Ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che presenta una flessione del 2,32%.
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