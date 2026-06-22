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Dow Jones 19:14
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Londra 17:35
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Francoforte: movimento negativo per Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Teamviewer
Seduta in ribasso per Teamviewer, che mostra un decremento del 3,76%.
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