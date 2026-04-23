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/ Freeport McMoRan scambia in rosso a New York
Freeport McMoRan scambia in rosso a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 16.10
Ribasso per la
società di estrazione mineraria
, che tratta in perdita dell'11,97% sui valori precedenti.
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