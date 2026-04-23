Milano 14:15
47.813 +0,06%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 14:15
10.426 -0,48%
Francoforte 14:15
24.174 -0,09%

Londra: balza in avanti London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti London Stock Exchange Group
Rialzo marcato per la società che gestisce la Borsa di Londra, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.
Condividi
```