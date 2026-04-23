Londra: scambi negativi per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Marks & Spencer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Marks & Spencer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,36 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,446. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,327.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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