Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.



L'andamento di Marks & Spencer nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Marks & Spencer suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,737 sterline e supporto visto a quota 3,568. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,906.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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