Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.
L'andamento di Marks & Spencer nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Marks & Spencer suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,737 sterline e supporto visto a quota 3,568. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,906.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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