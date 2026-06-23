Milano 12:23
52.281 -0,98%
Nasdaq 22-giu
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Dow Jones 22-giu
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Londra 12:24
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Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer
Punta con decisione al rialzo la performance del rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, con una variazione percentuale del 2,54%.
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