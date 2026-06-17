Londra: giornata depressa per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che passa di mano con un calo dell'1,88%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Marks & Spencer rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Marks & Spencer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,713 sterline e primo supporto individuato a 3,621. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,805.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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