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Londra: giornata depressa per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Sottotono il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che passa di mano con un calo dell'1,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Marks & Spencer rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Marks & Spencer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,713 sterline e primo supporto individuato a 3,621. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,805.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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