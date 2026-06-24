Londra: balza in avanti Marks & Spencer

(Teleborsa) - Avanza il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Marks & Spencer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,13%, rispetto a -0,56% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di Marks & Spencer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,761 sterline e primo supporto individuato a 3,662. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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