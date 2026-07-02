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Londra: scambi al rialzo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che lievita dell'1,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Marks & Spencer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,46%, rispetto a +0,42% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marks & Spencer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marks & Spencer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,858 sterline. Primo supporto a 3,783. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,733.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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