Londra: scambi al rialzo per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , che lievita dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Marks & Spencer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,46%, rispetto a +0,42% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marks & Spencer . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marks & Spencer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,858 sterline. Primo supporto a 3,783. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,733.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```