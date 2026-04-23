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Lululemon Athletica scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Lululemon Athletica scivola in fondo al mercato di New York
Retrocede molto il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,26%.
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