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Accenture scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Accenture scivola in fondo al mercato di New York
Retrocede molto la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,92%.
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