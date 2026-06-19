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Accenture scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Accenture scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso per la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che tratta in perdita del 17,97% sui valori precedenti.
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