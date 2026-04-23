Negoziati Usa-Iran, attesa per prossimo round negoziati (nel segno dell'incertezza)

(Teleborsa) - Aprono in rosso le Borse europee, in scia all'incertezza dei negoziati tra Iran e Usa mentre la circolazione nello stretto di Hormuz appare ben lontana da un ritorno alla normalità spingendo così al rialzo i prezzi del petrolio.



Oggi, intanto, nuovo incontro a Islamabad tra il ministro degli Interni, Mohsin Naqvi, e l'incaricato d'affari Usa in Pakistan, Natalie Baker. Al centro della riunione, fa sapere il dicastero via X, il lavoro diplomatico per portare Usa e Iran a un secondo round di colloqui dopo la proroga della tregua annunciata da Donald Trump. Naqvi ha precisato a Baker che il premier pakistano Shehbaz Sharif e il numero uno dell'Esercito, il feldmaresciallo Asim Munir, "stanno facendo di tutto, a tutti i livelli". L'auspicio del ministro pakistano, che aveva già visto Baker nei giorni scorsi, è "entrambe le parti diano una possibilità a una soluzione pacifica e diplomatica".



Mentre il Guardian scrive che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno diffuso oggi un video che mostrerebbe il sequestro di due imbarcazioni nello stretto di Hormuz.



Secondo quanto riportato dalle compagnie di navigazione e dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato di aver sequestrato le navi per quelle che ha definito violazioni delle norme marittime e di averle scortate fino alle coste iraniane. È la prima volta che l'Iran sequestra navi dall'inizio della guerra, alla fine di febbraio.



Intanto, ieri il New York Post, citando un messaggio ricevuto dal presidente Usa ha affermato che nuovi colloqui con l'Iran potrebbero essere "possibili" già, domani, venerdì.



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