New York: amplia il rialzo Texas Instruments

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia chip statunitense , che mostra una salita bruciante del 16,93% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Texas Instruments mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,75%, rispetto a +2,57% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve della società tech americana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 282,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 264,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 299,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```