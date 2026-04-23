New York: amplia il rialzo Texas Instruments
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia chip statunitense, che mostra una salita bruciante del 16,93% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Texas Instruments mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,75%, rispetto a +2,57% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve della società tech americana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 282,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 264,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 299,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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