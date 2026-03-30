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Londra 30-mar
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Francoforte 30-mar
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New York: scambi al rialzo per Verisk Analytics

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Verisk Analytics
Balza in avanti la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,51%.
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