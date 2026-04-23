New York: exploit di Microchip Technology

(Teleborsa) - Brilla il grosso chip maker americano , che passa di mano con un aumento del 9,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microchip Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 91,88 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,94. L'equilibrata forza rialzista di Microchip Technology è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 96,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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