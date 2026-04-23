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New York: nuovo spunto rialzista per Verizon Communication
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 16.10
Punta con decisione al rialzo la performance del
gestore telefonico
, con una variazione percentuale del 2,68%.
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