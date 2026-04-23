New York: Revvity si muove verso il basso

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per la diagnosi medica , che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,96%.



L'andamento di Revvity nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Revvity è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 88,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 80,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 96,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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