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New York: General Electric si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: General Electric si muove verso il basso
Si muove in perdita la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,94% sui valori precedenti.
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