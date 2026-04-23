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New York: scambi in positivo per Verizon Communication

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per Verizon Communication
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore telefonico, in guadagno del 2,68% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle tlc rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Verizon Communication suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,63 USD con tetto rappresentato dall'area 47,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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