New York: scambi in positivo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gestore telefonico , in guadagno del 2,68% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle tlc rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Verizon Communication suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,63 USD con tetto rappresentato dall'area 47,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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