Parigi: amplia l'ascesa l'OREAL
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso dei cosmetici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,55%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'OREAL rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di cosmesi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 367,4 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 380,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 360,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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