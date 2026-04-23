Parigi: amplia l'ascesa l'OREAL

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il colosso dei cosmetici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all' OREAL rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di cosmesi , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 367,4 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 380,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 360,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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