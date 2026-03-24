Parigi: andamento rialzista per l'OREAL
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso dei cosmetici, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che l'OREAL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,04%, rispetto a -2,44% dell'indice di Parigi).
Il quadro tecnico della società di cosmesi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 348 Euro con tetto rappresentato dall'area 354. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 344,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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