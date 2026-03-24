Parigi: andamento rialzista per l'OREAL

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso dei cosmetici , che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che l' OREAL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,04%, rispetto a -2,44% dell' indice di Parigi ).





Il quadro tecnico della società di cosmesi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 348 Euro con tetto rappresentato dall'area 354. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 344,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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