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/ Parigi: positiva la giornata per Teleperformance
Parigi: positiva la giornata per Teleperformance
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 13.00
Balza in avanti il
fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,62%.
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