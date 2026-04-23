Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 32,72 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 31,68. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 31,22 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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