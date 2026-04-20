Parigi: movimento negativo per Renault

(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica francese , che presenta una flessione dell'1,97%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Renault è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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