Piazza Affari: calo per Amplifon
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, in flessione del 2,84% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big degli apparecchi acustici rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Amplifon. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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