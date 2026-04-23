Piazza Affari: calo per Amplifon

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive , in flessione del 2,84% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big degli apparecchi acustici rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Amplifon . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,82 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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