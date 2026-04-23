Milano 14:19
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Piazza Affari: calo per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Caltagirone SpA
Ribasso composto e controllato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.
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