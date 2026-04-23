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Piazza Affari: calo per Caltagirone SpA
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 12.30
Ribasso composto e controllato per la
Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, che presenta una flessione del 2,48% sui valori precedenti.
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