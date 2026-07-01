Piazza Affari: andamento negativo per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Rosso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che sta segnando un calo dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caltagirone SpA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Caltagirone SpA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,09 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,94. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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