Piazza Affari: allunga il passo Cementir

(Teleborsa) - Ottima performance per la società cementiera , che scambia in rialzo del 5,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,23%, rispetto a +5,57% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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