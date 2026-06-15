Piazza Affari: allunga il passo Cementir
(Teleborsa) - Ottima performance per la società cementiera, che scambia in rialzo del 5,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,23%, rispetto a +5,57% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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