Piazza Affari: scambi negativi per Sesa

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che mostra un decremento del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Sesa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 88,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 92,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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