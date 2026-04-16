Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 85,67 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 84,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 86,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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