Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa

(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , con un rialzo del 2,52%.



Il trend di Sesa mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sesa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 84,35 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 86,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```