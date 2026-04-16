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Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa
Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,77%.
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