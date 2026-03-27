Milano 10:34
43.346 -0,82%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:35
9.941 -0,31%
Francoforte 10:34
22.385 -1,01%

Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding
Seduta in ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che mostra un decremento del 3,09%.
Condividi
```