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Piazza Affari: scambi negativi per Ariston Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 09.35
Seduta in ribasso per il
produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, che mostra un decremento del 3,09%.
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