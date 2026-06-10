New York: brusca correzione per NRG Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore e distributore di energia elettrica , che tratta in perdita del 6,85% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NRG Energy , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di NRG Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 118,3 USD con area di resistenza individuata a quota 125,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 115,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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