New York: brusca correzione per NRG Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore e distributore di energia elettrica, che tratta in perdita del 6,85% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NRG Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di NRG Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 118,3 USD con area di resistenza individuata a quota 125,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 115,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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