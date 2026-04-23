Zenith Energy acquista progetto di sviluppo fotovoltaico da 5 MWp in Puglia

(Teleborsa) - Zenith Energy , società internazionale di produzione e sviluppo energetico, ha acquisito un progetto di sviluppo fotovoltaico da 5 MWp situato in Puglia. L'acquisizione riguarda circa 5 ettari di terreno in prossimità di un'autostrada, in un'area classificata come idonea allo sviluppo di impianti fotovoltaici secondo la normativa vigente. Il terreno è stato acquisito a un prezzo di circa 115.000 euro per ettaro, a testimonianza del valore strategico del sito in termini di posizione, accesso alle infrastrutture e vicinanza alla rete elettrica.



Il corrispettivo totale è di 575.000 euro. Il pagamento verrà effettuato al momento dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e del raggiungimento dello status di "Pronto per la Costruzione" al termine del processo di sviluppo.



A seguito del completamento dell'acquisizione in Puglia, la pipeline di progetti solari di Zenith è aumentata fino a raggiungere un totale di 178,5 MWp, rappresentando un ulteriore ampliamento rispetto ai 173,5 MWp riportati nell'ultima valutazione indipendente della società al 31 marzo 2026, che attribuiva al portafoglio un valore totale di 54,7 milioni di euro.



"Con una capacità installata combinata di 5 MWp, il progetto porta il portafoglio di progetti solari in fase di sviluppo di Zenith a 178,5 MWp e rafforza ulteriormente la nostra presenza sul mercato pugliese - ha commentato l'AD Andrea Cattaneo - Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia di dare priorità ai progetti con tempi di sviluppo brevi e potenziale di ricavi a breve termine".



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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