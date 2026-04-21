Arterra Bioscience riceve contributo a fondo perduto di 462 mila euro per progetto Re-Food

(Teleborsa) - Arterra Bioscience , azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il progetto Re-Food, presentato dal Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura - AGRITECH, è stato ammesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca al finanziamento e alla concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dell’avviso pubblico per il rafforzamento delle filiere strategiche. La società partecipa al progetto in qualità di partner.



Il progetto avrà durata di tre anni. Il costo ritenuto congruo dalla Commissione per la parte relativa ad Arterra Bioscience è di 720.012 euro, in linea con quanto richiesto in sede di presentazione della domanda. A fronte del sostenimento di tale costo, alla società è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto di 462.009,12 euro. Con Re-Food, Arterra conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni biotecnologiche sostenibili e ad alto impatto innovativo, generando valore per il territorio in termini di innovazione, occupazione e competitività.

Condividi

```