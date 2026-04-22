Maps Group entra al 51% in Energy Audit per digitalizzare le diagnosi energetiche con Brainwatt

(Teleborsa) - Maps , società attiva nella digital transformation quota su Euronext Growht Milan, ha comunicato che la controllata Maps Energy ha sottoscritto accordi vincolanti per acquisire il 51% del capitale di Energy Audit, società di nuova costituzione promossa dalla holding TB Etica, attiva nella consulenza energetica.



L'operazione è finalizzata allo sviluppo e alla commercializzazione di Brainwatt-Energy Audit, nuovo modulo della piattaforma Brainwatt di Maps Energy dedicato alla digitalizzazione e automazione del processo di diagnosi energetica, attività ancora oggi gestita prevalentemente in modo manuale tramite fogli di calcolo. I soci fondatori di Energy Audit, con esperienza maturata tramite Thor Energia, parteciperanno come partner industriali.



Marco Ciscato, Presidente Esecutivo di Maps Group, dichiara: "Questa operazione si inserisce nel percorso di rafforzamento di Maps Energy ed è coerente con la strategia di evoluzione della piattaforma Brainwatt, valorizzando al contempo le competenze tecnologiche di Maps Group e il know-how specialistico dei partner industriali coinvolti. Con Brainwatt – Energy Audit, infatti, ampliamo ulteriormente la nostra offerta proprietaria in ambito digital energy, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei professionisti dell’energia soluzioni digitali avanzate, in grado di aumentare l’efficacia dei processi e contribuire al miglioramento della qualità del loro lavoro".



(Foto: Giovanni Ricciardi)

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