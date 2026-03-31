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ESPE si aggiudica tre nuove commesse fotovoltaiche per 11,1 milioni

Finanza
ESPE si aggiudica tre nuove commesse fotovoltaiche per 11,1 milioni
(Teleborsa) - ESPE, EPC contractor attiva nelle energie rinnovabili quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'acquisizione di tre nuove commesse per una potenza complessiva di 18,1 MWp e un controvalore di circa 11,1 milioni di euro, tutte da completare entro l'esercizio in corso.

La prima riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con tecnologia tracker in provincia di Bologna per un IPP italiano: 8,7 MWp per circa 5,2 milioni. La seconda prevede tre impianti tracker in provincia di Belluno per 5,5 MWp e circa 3,9 milioni, commissionati da un nuovo cliente del settore dei materiali granulari naturali. La terza riguarda attività di revamping e repowering di un impianto in provincia di Rovigo (installato da ESPE nel 2010) che raggiungerà una potenza di 3,9 MWp per circa 2 milioni.

Con queste acquisizioni il portafoglio ordini complessivo del gruppo sale a 92,2 milioni, di cui il 97% riconducibile al fotovoltaico, con visibilità fino al primo semestre 2027.

Enrico Meneghetti, Presidente e AD, ha commentato: "Il rafforzamento del portafoglio ordini rappresenta un indicatore concreto della validità del percorso intrapreso e della crescente riconoscibilità del Gruppo quale operatore integrato e strutturato nel mercato italiano delle energie rinnovabili."

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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