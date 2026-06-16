Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Seduta positiva per il Dow Jones 30, che avanza bene e porta a casa un +0,92%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52.255,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 50.502,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54.007,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)